Tildan el partido entre la UC y Colo Colo como: "indecente"

Coke Hevia analizó el partido entre la UC y Colo Colo por Copa Chile en el Estadio Santa Laura. El periodista barrió el piso con el nivel de los equipos que no se hicieron daño en Independencia.

"Indecente partido, muy mal jugado. La cancha un desastre, sin gente, una verguenza”, expresó el conductor del programa Pauta de Juego en diálogo con Bolavip Chile.

También repasó con todo a Francisco Gilabert. “Aún peor es el arbitraje de Gilabert, horrible. Hoy en Chile arbitra el VAR porque los arbitros son muy malos”.

“Sí Gilabert, sigue dirigiendo cuando no debería estar dirigiendo. La mala memoria no hay que tenerla“, explotó Hevia sobre el nivel de los árbitros de Chile.

Coke Hevia criticó el nivel del partido entre la UC y Colo Colo.

El comentarista aseguró que: “En la Católica un poco mejor (Ignacio) Saavedra con (Brayan)Rovira, eso hace que sea más competitiva. En Colo Colo pocas ideas. Un partido indecente”.

Colo Colo recibirá a la Universidad Católica el domingo 20 de agosto a las 15:00 en el estadio Monumental por la final vuelta de la Zona Centro-Norte de la Copa Chile.

¡Final del partido! ⚫️⚪️🤟🏼



El Cacique igualó sin goles ante Universidad Católica en la ida de la final regional.



La revancha se jugará este domingo, a las 15:00 hrs en el Estadio Monumental. #VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/WiSsFcHDbs — Colo-Colo (@ColoColo) August 17, 2023

Quinteros analizó el pálido empate

“Fue un partido trabado. Muchas pelotas divididas, muchas segundas pelotas, saques largos, salidas largas. No hubo mucho juego, el rival no dejaba y cuando se podía la cancha tampoco lo permitía mucho para ellos, para nosotros”, reveló el entrenador.

El DT cree que: “Nos faltó más juego, juntar más pases para poder abrir a la defensa. Ellos metieron cuatro marcadores centrales y no pasaron nunca al ataque. Se defendieron muy bien ahí, no pudimos penetrar casi nunca. El empate fue justo porque no hubo muchas posibilidades”.