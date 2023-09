Un terremoto se vive al interior de Colo Colo luego de que Gustavo Quinteros tomara la decisión de no convocar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro de cara al Superclásico debido a una pelea que protagonizaron los jóvenes durante un partido de fútbol amateur.

Esta tarde el DT de los albos realizó una conferencia de prensa donde confirmó que los delanteros no serán parte del duelo frente a Universidad de Chile debido a su participación en este encuentro, corriendo hasta el riesgo de lesionarse.

Y como si fuera poco, las "joyas" de Colo Colo se vieron envueltos en un conflicto que fue captado por personas presentes en el lugar. Horas después las imágenes comenzaron a circular por redes sociales.

"Tengo conocimiento. Lamentablemente cometieron errores. Los jugadores de fútbol tienen una vida privada donde cometen errores y cuando perjudican al grupo, hay que tomar medidas. Ninguno de los dos van a ser convocados para mañana", declaró Quinteros.

Tras esto, señaló que "tenemos experiencia, no sólo en este país, sino que en varios. Lamentablemente hay chicos que están muy bien preparados, educados, formados integralmente y no sólo juegan bien, sino que tiene una formación con la que no cometen estos errores. Otros sí".

"El amor por el fútbol los lleva a estos errores, a jugar partidos donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido importante. Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados. No sé cuándo volverán. Dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el equipo y demás", continuó diciendo el DT.

En este sentido, Gustavo Quinteros detalló que "hablé con los dos. Ellos están arrepentidos, pidieron perdón, pero creo que la juventud y la inexperiencia, y la pasión de jugar al fútbol en un grupo de amigos que los llevan por un camino que no deberían, les ha provocado todo esto. Si bien no es un error tan grave, perjudica al grupo".

Por último, aclaró que "ambos entrenan al 100 por ciento, nunca dejaron de hacerlo. Siempre hicieron todo lo posible para jugar y por eso lo hicieron. Fue un error, espero que no vuelva a suceder con ningún joven y en el futuro ayudara que corrijan esto y transiten por el camino del profesionalismo al 100 por ciento".

