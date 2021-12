Tiane Endler: "Me gustaría poder casarme en mi país"

Tiane Endler, arquera y capitana de la selección chilena, mostró su visión luego de que la Comisión de Constitución del Senado no llegara a acuerdo y enviara el proyecto de ley de matrimonio igualitario a Comisión Mixta.

"Me parece una falta de respeto a las miles de familias que están esperando hace años que se apruebe la ley, que ni siquiera hayan discutido en el Senado al respecto. No se escuchó ni al gobierno ni a las entidades presentes y decidieron aplazar la decisión. ¿Por qué no hacen el trabajo de una vez y legislan para todos los chilenos, minorías incluidas? No hagan más de éste un tema político", manifestó la portera en diálogo con La Tercera.

"Por supuesto que me gustaría poder casarme en mi país, con mi familia y mi gente presente, sentirme respaldada y en igualdad de condiciones por mi país, al cual represento hace tantos años", añadió.

Sobre la "pelotita", dijo que: "Soy superrealista, autocrítica. Soy la persona más consciente del nivel en el que estoy. Sinceramente, creo que otros años merecía más el premio (Balón de Oro) que este último año. No por lo que se ve de afuera, sino porque creo que puedo estar en un nivel mucho mayor. Para eso trabajo. Se agradecen los halagos, que te digan cosas buenas, que te nominen a estos premios, pero soy superautocrítica y sé cuándo merezco algo y cuándo no", expresó.

"Espero lograrlo alguna vez, o quizás en el futuro. Voy a seguir trabajando para encontrar mi mejor versión. No hay día en que no deje de aprender y de evolucionar y mejorar. Me falta mucho todavía. Espero seguir estando en las nóminas a futuro porque eso significa que estaré a un nivel internacional importante. Significa que estoy vigente", añadió.

Sobre la selección chilena, Endler expresó que "el nivel está", aunque aclaró que "es importante seguir mejorando, seguir creciendo. No podemos estancarnos con lo que se hizo, con lo que logramos. No nos podemos quedar ahí. Lo importante es seguir evolucionando y encontrando nuevas formas de jugar. Los rivales han crecido en el último tiempo".

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.