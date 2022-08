Thomas Rodríguez y la U: "Siempre voy a querer volver"

El ex jugador de Universidad de Chile e hijo de Leonardo Rodríguez, Thomas, habló del presente que vive en Unión La Calera, hizo una autocrítica de su paso por los azules y no escondió sus deseos de, algún día, volver al CDA.

El jugador realizó una autocrítica de su paso por la U: “Llegué en un año extraño, me pidió un entrenador que al poco tiempo se fue, luego la gerencia deportiva y después cambio de dueños. Eso nos afectó a todos y fue difícil de afrontar. Personalmente, me quedo con la parte de Dudamel, donde jugué. Eso de no rendir y de que no estuve a la altura, ese análisis no lo hago, porque no pude jugar mucho”, dijo.

Bajo esa misma línea, Rodríguez asegura que “Fui cuestionado y asumo que no mostré mi mejor nivel. No se consiguieron resultados, como no se consiguieron el año anterior y este tampoco. Es un tema más profundo, no sé si exclusivamente de jugadores y entrenadores”, reflexionó.

Sobre el momento de la U y qué debería hacer, el calerano no tiene ninguna duda: “La U debería pelear como lo hacen Católica y Colo Colo. No tengo la respuesta, pero no es una cuestión de jugadores y de técnicos, sino de la falta de un proyecto para que el equipo vuelva a estar donde se merece”.

“Obviamente siempre me gustaría volver, pero hablar hoy de revancha me parece que no. Me estoy reencantando futbolísticamente en La Calera, de todos modos, siempre voy a querer volver, por más que el año no fue el deseado, es un privilegio enorme vestir esa camiseta”, remató.