Termina La Roja y sigue el torneo: Así será la fecha 15 del Campeonato Nacional

Tras el partido entre La Roja y Colombia en el Estadio Nacional, la pelota seguirá rodando en nuestro campeonato, y estos son los cruces programados.

Chile enfrentará hoy a las 21:30 horas ante Colombia en el Estadio Nacional. El encuentro, válido por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, marcará el final de esta primera doble fecha clasificatoria y podremos ver nuevamente al equipo de Reinaldo Rueda el 12 de noviembre, recibe a Perú, y el 17 del mismo mes ante Venezuela como visita.

Sin embargo, el miércoles seguirá rondando la pelotita en nuestro balompié. La decimoquinta fecha la abrirá el duelo entre Deportes La Serena y Palestino a las 11 horas en el Estadio La Portada, y ambos vienen de caer por lo que necesitarán sumar de a tres.

Por su parte, el puntero exclusivo del campeonato, Universidad Católica, se encargará de cerrar la jornada el jueves 15 de octubre a las 21:00 horas. El cuadro de Ariel Holan viajará hasta el Estadio La Granja para enfrentar a Curicó.

Colo-Colo, por su parte, recibirá en el Estadio Monumental a Unión Española para buscar subir posiciones en la tabla. En el segundo encuentro que dirigirá Gustavo Quinteros, al Eterno Campeón le urge sumar de a tres.

Universidad de Chile viajará hasta Antofagasta para enfrentar el jueves a las 16:00 horas al equipo de los Pumas. En el Estadio Calvo y Bascuñán, se vivirá una intensa lucha entre dos equipos que buscan la punta de la tabla.

PROGRAMACIÓN FECHA 15 CAMPEONATO NACIONAL 2020 (Todos por Canal Del Fútbol)

Miércoles 14 de octubre

Deportes La Serena vs. Palestino. 11:00 horas. Estadio La Portada.

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 13:30 horas. Estadio El Cobre.

Huachipato vs. Everton. 16:00 horas. Estadio CAP.

Colo Colo vs. Unión Española. 18:30 horas. Estadio Monumental.

Jueves 15 de octubre

U. de Concepción vs. Deportes Iquique. 11:00 horas. Estadio Ester Roa.

Santiago Wanderers vs. U. La Calera. 13:30 horas. Estadio Elías Figueroa.

D. Antofagasta vs. U. de Chile. 16:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Audax Italiano vs. O’Higgins. 18:30 horas. Bicentenario de La Florida.

Curicó Unido vs. Universidad Católica. 21:00 horas. Estadio La Granja.