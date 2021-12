Tere Marinovic se burló de Gabriel Boric y lo comparó con el “Dalai Lama”

La convencional lanzó el pasado viernes un burlesco comentario a través de su cuenta de Twitter en relación al presidente electo.

La constituyente del Partido Republicano, Tere Marinovic, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica en contra del Presidente Gabriel Boric.

En su cuenta de Twitter, la republicana señaló que “¿Es idea mía, o Boric está adquiriendo aires como de ungido? Lo veo y me recuerda al Dalai Lama o a un Sumo Sacerdote. ¿O imaginación mía?”.

El tweet de la convencional desató una fuerte polémica en la plataforma. Si bien muchos usuarios coincidieron con la apreciación, otros la cuestionaron por seguir emitiendo críticas dirigidas hacia el presidente electo de Chile.

Un internauta que estuvo de acuerdo con la licenciada en filosofía le respondió que “no es idea tuya Tere, lo poco que lo he visto (porque me desagrada) me ha llamado la atención su lenguaje corporal, por ejemplo cuando le da la mano a Piñera y pone su mano izquierda sobre la de el, como lo hacen los sumo sacerdotes”, agregando irónicamente que “estamos ante el “elegido“.