Tenista ucraniana la rompe en Instagram con sensuales fotos

La ucraniana Marta Kostyuk (54ª) venció a la belga de origen ucraniano Maryna Zanevska (68ª) por 6-7(5), 7-6(5) y 7-5 por en la primera ronda de Indian Wells.

"En el estado mental en el que me encuentro, fue muy duro salir a la cancha. No sabía cómo estaría. Cuando me levanté esta mañana me dije: 'No lo voy a lograr, no voy a ganar'. Durante todo el partido intenté buscar soluciones", relató en conferencia de prensa.

"Es muy decepcionante que ninguna jugadora rusa haya venido a decirme que lamenta ver lo que su país está infligiendo al mío. Me duele cuando llego aquí y veo a estas jugadoras y las escucho decir que su principal problema es no poder transferir su dinero o ese tipo de cosas. Es inaceptable", dijo.

Además apuntó a la determinación que permite a las jugadoras rusas seguir compitiendo sin bandera. "No estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado. Miren lo que han hecho los grandes deportes. No se puede ser neutral en esto", indicó.

"Los ucranianos siempre hemos sido fuertes y luchado por nuestra libertad. Para mí el 'No a la guerra' es pedir a Ucrania que se rinda, porque Putin no se detendrá, todo el mundo sabe que está loco", añadió

MIRA ACÁ SUS FOTOS:

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.