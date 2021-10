"Tengo un odio": Héctor Almandoz estalló por arbitraje en Iquique-Cobreloa

El entrenador de Cobreloa, Héctor Almandoz, disparó con todo tras el polémico arbitraje de Fernando Véjar en la caída por 1-0 ante Iquique en la Primera B.

Gran polémica generó recientemente la caída de Cobreloa en su visita a Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 25 de la Primera B. El 1-0 en contra complica aún más al cuadro naranja en la zona de descenso, y tras el partido Héctor Almandoz apuntó al árbitro como responsable.

El director técnico de los “Zorros del Desierto” asistió a conferencia de prensa para dialogar con los medios que aguardaban por él. Instancia donde hizo un rápido análisis del encuentro para después tirarse con todo en contra del juez Fernando Véjar.

"Creo que no hicimos un buen primer tiempo, no estuvimos a la altura de lo que pretendemos. De lo que podamos dar, del rendimiento del equipo", reconoció de entrada con respecto a sus dirigidos el entrenador argentino.

A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero sinceramente hoy siento que durante todo el partido Fernando se equivocó mucho. El gol anulado que no fue offside, el penal que nos cobró y un montón de jugadas que me pareció que estaba totalmente errado. Sentimos que hoy se equivocaron feo con Cobreloa", continuó disparando.

"Ahí nos golpeó, me quedo con ese gusto amargo que creo que hoy nos perjudicó el arbitraje, no tengo dudas que nos perjudicaron feo, feo. Pero hay que olvidarse, ya quedó atrás, porque no te van a devolver los puntos, no van a repetir el partido", complementó el ex estratega de Deportes Antofagasta.

"La verdad que no quiero que se me salga la cadena, porque verdaderamente estoy para decir algunas cosas. Pero tengo que tener la calma y la lucidez por estas cosas que son una realidad”, continuó.

“Tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero tengo que tratar de ser mesurado, porque soy el líder y tengo que tratar de bajar un cambio. Pero fue vergonzoso, fue demasiado, porque en el penal él está al lado".

"Con el directorio trataremos de ver algunas cosas, sobretodo para que no sigan pasando estas cosas. Si me tienen que ganar, quiero que me ganen bien futbolísticamente. Y si nosotros tenemos que ganar, vamos a ganar y seguir estando fuertes contra toda esta adversidad que verdad me duele, como nos duele a todos los 'loínos', es una sensación muy triste. Tengo una bronca y un odio encima, pero no me quiero pasar", añadió.

"Tenemos que estar mas fuertes que nunca de la cabeza, que es fundamental, sabíamos que no iba a ser sencillos, que iba a ser simple. Tenemos una seguidilla de partidos, nos toca jugar rápido en casa con Copiapó”.

“Lo más importante hoy sigue siendo la cabeza, tenemos que estar lo más fuerte posible de la cabeza para afrontar lo que viene, la clave es esa, no bajar la cabeza nunca", concluyó.