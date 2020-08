“Tápate que…”: Jorge Valdivia a Daniela Aranguiz por foto en ropa interior

El mago respondió a una sensual imagen que subió su esposa en las redes sociales.

La modelo Daniela Aránguiz compartió una foto en ropa interior y recibió un especial comentario de su esposo, el futbolista Jorge Valdivia.

La influencer publicó en su cuenta personal de Instagram una imagen donde sale recostada en la cama usando un sostén rosado de encaje.

“Recuerdas esa época que éramos felices y no lo sabíamos, one day you’ll love me again“, escribió la expanelista de Maldita Moda parafraseando la canción Un día (One day) de Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin y Tainy.

“Tápate que hace frío #machista“, escribió el “Mago” a modo de “broma” en la foto de su esposa.

El posteo del ex Colo-Colo, sacó carcajadas entre los seguidores de la chilena, mientras que algunos no entendieron el mensaje y lo criticaron.

Revisa aquí la publicación: