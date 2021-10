Talentoso juvenil de la UC no descarta salir de San Carlos de Apoquindo. El extremo de 20 años fue perdiendo protagonismo y ni ha aparecido en las nóminas de la UC en los últimos meses. El canterano fue enviado a jugar en la sub 21, donde fue capitán.

“Me sentí bien, pude destacar, marcar diferencia, de que soy un jugador de plantel. A mí lo que me sirve al final es competir, agarrar experiencia. Con tal de jugar y disfrutar yo soy feliz”, dijo Montes en ADN sobre su experiencia en la sub 21.

Respecto de su poca participación en los partidos de Torneo Nacional, señaló: “Esa respuesta no te la puedo dar yo, al final yo entreno pero no tomo las decisiones de quien va citado y quien no, al final depende del entrenador. Yo siempre he sido un tipo que entrena y entrena de buena manera, soy muy competitivo en ese sentido y si el entrenador ve que no estoy para los 18 citados, está bien y seguiré peleándola, seguiré entrenando, no voy a bajar los brazos por eso, aparte todavía soy joven".

"Obviamente uno siempre quiere competir porque es donde uno gana experiencia y los jóvenes necesitamos empezar a ganar experiencia pero el momento en que me toque yo sé que estoy preparado así que muy tranquilo con eso y sigo compitiendo y entrenando como me gusta hacerlo”, añadió.

En cuanto al gran inicio que tuvo como jugador profesional de la UC, comentó: “Fue un lindo momento el que viví, justo se me dieron las cosas, hay un trabajo detrás y se vio reflejado también, fue súper lindo que en el debut de Copa Libertadores hacer un gol y hacer un gran partido pero hay que mantener el foco en siempre seguir mejorando y ahora que soy más joven tengo que seguir aprendiendo y mejorando cosas“.

En esa línea, recordó su paso por la selección chilena: “Fue un lujo, cuando debuté no me esperaba que llegara a tener esto tan rápido, o sea yo creo en los procesos y bueno se me dio y muy feliz, muy contento de haber compartido con ellos, haber vivido, haber entrenado, saber cómo disfrutaban el día a día, muy grandes personas, al principio uno va como medio tímido, porque no sabes cómo te van a tratar pero al final son muy buenas personas, siempre a disposición de enseñarte y obviamente como que eso llama mucho la atención, son grandes personas y te desean siempre lo mejor“, dijo a Radio ADN.

"Fue una linda experiencia haber compartido con grandes jugadores pero uno va también a la selección a competir y me hubiera gustado también tener mi oportunidad de jugar y haber demostrado porque me llamaron“, agregó.

“Entreno en la Católica desde los 9 años, un club que lo quiero mucho, le debo harto por todo lo que me enseñaron, todo lo que me enseñaron también a crecer y no soltaría la camiseta tan fácil, me jugaría un puesto y estoy seguro que lo puedo lograr, pero si no hay una posición clara desde el club, no descartaría salir para sumar minutos. Mi idea es competir“.

