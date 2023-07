Sufre la U: Matías Zaldivia podría dejar Universidad de Chile

Matías Zaldivia podría estar viviendo sus últimos minutos en el CDA, la grúa de medio oriente podría tentar al ex defensor de Colo-Colo. Desde TNT Sports avisan que Emiratos Árabes Unidos siguen de cerca al seleccionado nacional.

“Preguntaron por Matías Zaldivia y esto se acrecentó porque el zaguero ha tenido regularidad y es una de las figuras de la U y además es seleccionado, por lo que ha llamado más la atención. Su representante ya ha tenido contactos y han manifestado su interés, el jugador ya lo sabe”, explicaron desde el medio citado.

El posible arribo de Pablo Guede, el ex DT de Colo Colo al club de medio oriente podría ayudar en la negociación, Guede tuvo a Zaldivia en Macul en su polémico y exitoso paso por el Cacique.

Matías Zaldivia fue dirigido por Pablo Guede.

Cabe recordar que Matías Zaldivia tiene contrato vigente con Azul Azul hasta diciembre de 2023, con la opción de renovar automáticamente si cumple con el 60% de minutos disputados en la presente temporada.

Roberto Reynero, ex jugador de la U cree que más que oferta, esto puede ser una estrategia del agente del futbolista. “Si es que lo considera el técnico, deberían asegurarlo, Ahora, fehacientemente a veces, son estrategias que se manejan con los representantes“, sostuvo el ex jugador.

“Yo he ido conociendo el tema asesorado con mi hijo, porque hoy en día los representantes dicen ‘la vamos a tirar como un volador, para apurar el tranco y para que la U se desespere, te voy a dar una oferta de Emiratos Árabes y hacer una compra ficticia‘ que no es real, si no para apurar a la U”, cerró.