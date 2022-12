¡Sufre el hincha de la U! Marcelo Díaz jugará en otro equipo

Los hinchas del Bulla soñaban con ver al volante nuevamente vestido de azul, pero hay malas noticias para el pueblo universitario.

Desde la Tercera afirman que: "Marcelo Díaz vuelve al fútbol chileno, pero no a la U. El volante nacional sella su arribo a Audax Italiano, donde jugará por los próximos dos años".

El mediocampista quería jugar en Universidad de Chile. Lo ha expresado de distintas formas, sin embargo, en el CDA no era prioridad

“De mi parte, mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido dar, pero veremos lo que sucede. He estado libre en un par de ocasiones antes y no se dio. No creo que sea algo más positivo”, dijo hace un par de meses.