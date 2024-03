Colo Colo vivió una gran noche en el Estadio Monumental al igualar sin goles y eliminar a Godoy Cruz para meterse en la siguiente ronda de Copa Libertadores. Sin embargo todo no fue alegría para Jorge Almirón y compañía, pues Arturo Vidal entregó una pésima noticia que preocupa a todos los hinchas.

El "King" salió lesionado en la primera parte del partido y confirmó lo peor. "Me volví a apretar ahí en lo que me había pasado el otro día. Traté de aguantar lo que más pude, pero bien, tengo varios días para recuperarme. No voy a estar para el domingo, pero para el próximo partido sí", señaló Vidal en diálogo postpartido con ESPN.

En esa misma línea agregó que confía en poder jugar la ida ante Sportivo Trinidense por Copa Libertadores. "Eso espero, yo creo que sí. Aquí está la gente muy preparada para recuperarme. Vamos a hacer todo lo posible para estar con el grupo en los próximos partidos", señaló el exjugador del Bayern Múnich, Barcelona y Juventus.

Arturo Vidal sufrió lesión muscular ante Godoy Cruz.

Respecto a la clasificación a la siguiente ronda, Arturo Vidal confirmó que "el equipo está muy contento, esto nos va a ayudar mucho a crecer en los partidos que vienen. Se hizo contra un gran equipo como Godoy Cruz, que era muy duro, pero lo sacamos adelante jugando bien. El equipo en ningún momento sufrió, así que eso nos deja muy tranquilo".

Es así como Arturo Vidal le entregó una pésima noticia a Colo Colo, pues ante Godoy Cruz se resintió rápidamente de su lesión muscular y terminó abandonando el compromiso en el entretiempo. Sin dudas tendrá que estar unos días de recuperación para poder superar esta dolencia y volver con todo a defender la camiseta alba en los próximos desafíos.