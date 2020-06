El ex goleador de Colo-Colo rompió la voz tras su polémica salida del Monumental en el año 2015.

El Chupete fue genio y figura en los albos, pero a pesar de su identificación con el Cacique, el actual delantero de Deportes Santa Cruz señaló que no se hubiera cerrado a la opción de llegar a Universidad de Chile.

“Si hubiera tenido la oportunidad, yo no me hubiera complicado. La gente muchas veces es cerrada. Si a uno le gusta el fútbol y está la posibilidad uno no tiene por qué cerrarse. Muchos dicen yo no jugaría en tal equipo y después juegan ahí. Al final es tu trabajo, donde juegas, te diviertes, entonces no hay problemas. Si está esa opción obviamente, no hay problema”, sostuvoa CDF.

De hecho, hizo una comparación con europa: “Cualquier jugador en Europa se cambia al clásico rival como si nada, hay que aprender. Uno que le gusta el fútbol, donde tenga la posibilidad de seguir creciendo bienvenido sea”, sentenció.