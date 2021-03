Stefan Kramer sacó risas con imitación de Rodrigo Sepúlveda

Las redes sociales explotaron con el video que luego se hizo viral.

“Es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. OK, todos nos vamos a una cuarentena, ¿pero quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables, a todas las familias de clase media, un monto mensual?”, fue parte de las primeras palabras del registro.

“¿Saben? Quiero decir algo. Sí, quiero decir algo, ¿por qué no? Quiero decir algo, ¿y saben qué quiero decir? Casi todo Chile en cuarentena, OK“, dice Kramer en su monólogo, personificado como Sepúlveda y con una escenografía similar a la del noticiario de Mega.

“El que se ha portado mal es el virus, porque virus, eres un pelotudo, eres un hue…“. Ello, en alusión a algunos garabatos que se le han escapado al periodista en vivo.