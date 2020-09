El reconocido imitador sacó aplausos con su rutina durante el programa Vamos Chilenos.

Durante el programa solidario Vamos Chilenos, el cual fue organizado por Don Francisco para ir en ayuda de los adultos mayores en medio de la pandemia del coronavirus, apareció Stefan Kramer.

La rutina tuvo como eje central un video donde Stefan Kramer decidió mostrar cómo sería el mundo en unos 37 años de edad, apareciendo él frente a un televisor.

Una de las primeras noticias que menciona la imitación de Amaro Gómez Pablos era que con 77, Esteban Paredes seguía jugando por Colo Colo.

"Este fin de semana se jugará el Superclásico donde jugará sus últimos partidos Esteban Paredes, quien estaría próximo a cumplir 77 años", fue el texto que mencionó al sempiterno goleador.

Lo único que me causo risa del show de Kramer fue la talla a Paredes que jugaría su último clásico a los 77 años así como vamos no me extrañaría que el Tanque la hiciera hasta esa edad 😂#VamosChilenos