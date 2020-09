“Soy consiente de mi responsabilidad en el resultado”: Matías Dituro y su dura autocrítica

View this post on Instagram

Soy muy consciente de mi responsabilidad en el resultado de ayer. No pudimos conseguir la victoria que fuimos a buscar, pero el equipo se entregó al maximo para conseguirla y creo que lo merecimos! Seguimos con chances de lograr nuestros objetivos y es ahora cuando necesitamos más que nunca que todos estemos juntos y con las energías positivas. ⚪️🔵 Ahora a enfocarse en el partido del sábado que es muy importante para nosotros. Agradezco muy sinceramente a todos por el cariño y a mis compañeros por el apoyo. #loscruzados @cruzados_oficial