Sorprendió a todos: Arturo Vidal confiesa quién es su ídolo

Arturo Vidal tuvo una larga entrevista vía Twitch con el streamer argentino Davoo Xeneize. El King abordó lo que ha sido su notable carrera como futbolista en Europa, el nacido en San Joaquín aseguró que a su ídolo futbolístico lo conoció en Macul.

"Cuando entro a Colo Colo y empiezo a conocer a Miguel Riffo, que estuvo en la Selección y Colo Colo, digo que él es mi ídolo porque tenía una lesión en una de sus piernas y uno lo miraba y pensabas cómo podía jugar al fútbol. Sin eso habría sido uno de los mejores centrales del mundo", señaló Vidal ante el comunicador argentino.

¿Le mejor futbolista con el que compartío vestuario en La Roja?: "El mejor jugador con el que estuve en la Selección, si tengo que elegir a solo uno: Alexis Sánchez. Un jugador extraordinario que marcó mucha diferencia en sus mejores momentos", argumentó.

¿Volverá a Colo Colo?

"Nací blanco y negro. Salir campeón con mi equipo y llegar a primera división es un sueño. Son sentimientos que duran para toda la vida, más que los triunfos en Europa. Salir campeón con Colo Colo es otra cosa", comentó.

"Espero volver a Colo Colo, es mi casa y es donde quiero terminar, pero quiero retirarme bien, quiero pelear títulos y la Copa Libertadores. Creo que Colo Colo tiene equipo y tiene hinchada para luchar contra equipos sudamericanos", añadió el volante nacional.

Vidal también tuvo palabras para la Roja y para el recambio en la selección chilena.

"En Chile los periodistas son muy exigentes y a veces se pasan a mala leche. Crucifican a los jugadores muy rápido, pero en los últimos entrenamientos he visto mucho talento con muchas ganas y hay que darle tiempo, porque seguramente aportarán mucho y me reflejó mucho en ellos por esas ganas, se entrenan y saben que cuando van a la selección deben entrenar el doble o si no, no avanzan", sentenció.