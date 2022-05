Sonia Isaza le respondió a mujer que cuestionó su "real" amor por Vidal

En medio de sus vacaciones en Europa, la modelo colombiana Sonia Isaza le dedicó un breve mensaje a Arturo Vidal, su pareja, para declararle su amor en redes sociales.

Este mensaje al parecer no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes la cuestionaron por un supuesto cariño interesado: "(enamorada) de las lucas", replicó una internauta con nombre de usuario @angelica.solano58152.

Por este mensaje, la influencer respondió duramente: "pues fíjate que NO", escribió Isaza, agregando que "lo amo por como es, me encanta y es el hombre más maravilloso del mundo. De mi mundo. Lo que tú y los demás piensen, me vale verga y media. Feliz día y bendiciones".

Isaza y Vidal se encuentran descansando en Ibiza, España, luego de la temporada que pudo ser la última del chileno con la camiseta de Inter de Milán.