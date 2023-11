Son el futuro de La Roja: el grupo que Córdova plantea como recambio

Nicolás Córdova se hará cargo de La Roja para enfrentar el preolímpico 2024 que se jugará en Venezuela. Es por esto que el entrenador tendrá la misión de conseguir la clasificación del país a los Juegos Olímpicos, pero esto no será todo, ya que también tendrá que moldear el recambio de la Generación Dorada.

Es en ese contexto que el director técnico se refirió al escaso nivel que han mostrado los futbolistas jóvenes del país, asegurando que "se habla del recambio pero se ha hecho muy poco por eso". En ese mismo sentido se comparó con el resto de Selecciones y aclaró que solo estamos "sobre Bolivia y Perú".

Quizás te pueda interesar: Aseguran que Coca Mendoza debe pedirle perdón a la U: "no tiene decencia"

Adentrándose en lo que será la participación de La Roja en el certamen Sub23, el estratega aseguró que habrá un mix de jugadores de diferentes edades. "Se me pidió dirigir la sub 23. Va a estar Damián Pizarro aunque no tenga la edad. Es una categoría que contempla varios años, pero es un proceso que es de largo plazo", aseguró.

Pero el delantero de Colo Colo no es el único jugador que formará parte del proceso y que está apuntado a comandar al país ya que César Pérez, Vicente Pizarro, Vicente Reyes, Felipe Loyola, Darío Osorio y Bruno Barticciotto son otros de los futbolistas que ya cuentan con mucha experiencia como para guiar a La Roja a unos nuevos Juegos Olímpicos.

Es así como Nicolás Córdova tendrá a su cargo una generación de futbolistas jóvenes que están llamados a comandar el futuro de la Selección. Sin embargo tendrán que demostrar sus condiciones en el preolímpico que se disputará en Venezuela dentro de menos de dos meses, por lo que ya deben comenzar a planificar el certamen.