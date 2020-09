“Sólo te bancan en los mejores momentos”: Luis Pedro Figueroa barrió con hinchas de Colo-Colo

A pesar de conseguir grandes logros en Colo-Colo, Luis Pedro Figueroa recordó sus pasos por el Cacique y le tiró con todo a los hinchas albos.

El ex jugador de Colo-Colo, de irregular presente en Coquimbo Unido, analizó en conversación con EnCancha.cl los dos procesos que vivió jugando en la tienda alba, destacando el segundo período como el más importante para él.

“La primera etapa fue muy positiva, siempre fui titular y posteriormente me llevó al fútbol brasileño, pero la segunda la disfruté más. Estaba en una etapa difícil, compleja, venía de una operación, lo pasé mal y el hincha me lo hizo saber”, comenzó declarando Figueroa.

Sin embargo, añadió que “después de eso, la mayor enseñanza que saqué fue pelear y dar vuelta la mano. Eso lo hice con (Pablo) Guede, dónde volví a jugar, lo hice de buena forma y se lograron campeonatos. Para mí el mayor aprendizaje fue sobreponerme a un momento difícil, por eso me quedó con la segunda vuelta”.

El experimentado lateral derecho también se refirió a la resistida relación que tuvo con los fanáticos del Eterno Campeón: “Quizás para el hincha mi primera etapa fue mejor, pero ellos no entienden algunas cosas. El hincha colocolino que te banca en los mejores momentos pero no en los malos, esa es mi sensación”, disparó el ex Universidad de Chile.

Finalmente, repasó a los hinchas y sentenció que los seguidores “no analizan las cosas futbolísticas que son pocos apreciables, el hincha se queda con el goleador y con el que hace el pase entre líneas. En ese sentido, siento que está un poco al debe”.