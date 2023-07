Este martes cuando Colo Colo esté enfrentando a América MG por Copa Sudamericana, se estará cumpliendo un año también del arribo de Pablo Solari a River Plate, equipo que se consagró campeón del torneo argentino.

El exdelantero albo fue uno de los grandes protagonistas de la buena campaña del equipo de Martín Demichelis, del cual es hincha de pequeño junto a toda su familia.

Con 57 puntos y lejos del segundo Talleres, el cuadro millonario supo abrochar la corona del campeonato trasandino dos fechas antes de su término, algo que Pablo Solari valoró tras el último partido ante Estudiantes de la Plata.

“Es una alegría enorme. Venía bastante manija de toda la semana, uno quiere ser campeón lo más antes posible. Se dio de la mejor manera, en la cancha y con nuestra gente”, comentó el atacante argentino con TNT Sports Argentina.

“Soy un nene cumpliendo un sueño, espero que sea el primero de muchos. Es increíble por todo lo que viví y todo lo que trabajé por estar acá. Por eso me emociona y lo miro de otra manera”, complementó.

Solari recordó a su abuela

El atacante de 22 años mencionó que “me perdí muchos momentos de familia, en especial me perdí muchos momentos con mi abuela, que yo creo que me está apoyando desde el cielo. Confío en que ella me regaló esto. Siempre de algo malo se saca algo bueno”.

“Se la dedico a ella, a toda mi familia y a todo Arizona que me veían de cuando yo la peleaba en Talleres. Vivir esto es una emoción increíble. Me mandaron muchos mensajes, amo mi pueblo y amo Arizona”, finalizó.

Recordar que Colo Colo todavía es dueño del 36% del pase de Pablo Solari, quien tras la buena campaña con el conjunto millonario valorizó su pase en casi US$22 millones.