Solabarrieta analizó el nivel del jugador formado en Cobreloa, el periodista criticó duramente al "Niño Maravilla".

"Cuando empieza el partido me ilusioné porque Chile jugó bien los primeros 20 minutos. Los próximos 70 estuvo muy influido por el gol, que desarticula a Chile", comenzó explicando en ESPN.

"El equipo pierde funcionamiento y empiezan las desesperaciones de varios, particularmente de Alexis. Lo hemos dicho hasta el cansancio: debe jugar como delantero. Estoy seguro que Lasarte le dijo eso, pero otra vez hizo lo que quiso. Y cuando decide hacerlo, pierde él y el equipo".

"Empieza a engancharse, a hacer una, dos, buscar el pase filtrado que no tiene. No tiene. Tiene panorámica de ver al que pasa, que es (Mauricio) Isla generalmente y tiene el pase a la penúltima jugada, pero siendo sincero, eso no es tan difícil. Es necesario adelante, para encontrar y le den ese pase", agregó.

Tras ello, Solabarrieta hizo un duro análisis sobre el presente que vive Sánchez: "Hoy por hoy, Alexis es un jugador muy normal. Y ojo, que hace cuatro años no es titular en un club en Europa. Algo te dice eso".

Para cerrar, dijo que: "Cuando empieza a hacer eso, el equipo se desarticula. Desordena y juega mal, como lo terminó haciendo".

Alexis Sánchez: The wonder child 🌟👦🏻



→ 1 pase bueno cada 10 🎯🎯

→ 1/7 pases en profundidad completados 🏹

→ 7/8 duelos perdidos ⚔️⚔️

→ 25 pérdidas ♿♿

→ 1 frase para Instagram 🤳🏻

→ Verá el mundial por TV 📺



