El conductor de ESPN FC RADIO, jugó al suspenso en el panel y se llenó de muchos comentarios en las redes sociales.

Blanco y Negro sigue buscando nuevo entrenador para el Cacique, las negociaciones están más activas que nunca y una serie de técnicos le han dicho que no al Popular. En ese contexto, Fernando Solabarrieta asegura que vienen sorpresas en el Popular y que aparecerá un nombre atractivo a nivel mundial.

“Sin dar un nombre, porque no estoy habilitado todavía. En las próximas horas será ofrecido a Colo Colo un nombre de gran impacto. De gran impacto. Vamos a buscar su carrera para detallarla bien, pero es un nombre impresionante para el fútbol chileno. Será ofrecido en las próximas horas”, dice en ESPN FC Radio

El periodista aseguró que el nombre de esta persona empieza con M y jugó en España.



A los hinchas de Colo-Colo no les hizo mucha gracia las palabras de Solabarrieta, ya que están desesperados por conocer al nuevo DT Albo, tras la fallida llegada de Scolari, la danza de nombres de posibles entrenadores crece día a día en el Monumental. Mira acá reacción de los hinchas a las palabras del comunicador:

No le creo, No le encuentro ningún brillo, pero igual me dejo intrigado este wn de Solabarrieta, quizás con qué huea va salir, Colo Colo me tiene más vulnerable que la chucha, Hueon que me dice algo le creo.