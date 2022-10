El periodista de ESPN, volvió a reiterar que hay que darle rodaje "al arquero que sí va a llegar al Mundial” en la Selección Chilena pese al buen cometido de Claudio Bravo.

"Brayan Cortés sí asoma como para decir 'vengo a ser el recambio de Claudio', podría acompañar el proceso", destacó en ese momento Solabarrieta.

Esto fue ratificado este jueves en el programa ESPN F90 Chile por el reconocido y polémico rostro de televisión pese a la destacada actuación del guardameta de 39 años ante el cuadro italiano.

“Yo fui, me hago cargo y así le vas a seguir restando tiempo al arquero que será tu arquero. Me encantaría que Bravo fuera eterno, pero no lo es", reiteró el comunicador.

"Necesitas renovar la selección, ese es el tema. Es que le restas partidos al que tiene que jugar. Necesita darle rodaje al arquero que sí va a llegar al mundial”, cerró.