Sir Elton John felicitó a Francisco Sierralta por ser una de las figuras en el ascenso del Watford

El legendario artista ingles reconoció al jugador chileno por su labor durante la gran temporada del equipo que ascendió a la Premier League.

El defensa nacional Francisco Sierralta vivió una temporada de ensueño en el ascenso del Watford FC a la Premier League de Inglaterra, donde se consolidó como uno de los jugadores más importantes dentro del equipo inglés.

Por esta razón ha recibido diferentes elogios, tal como ocurrió la tarde del sábado cuando el mismísimo Sir Elton John lo fue a premiar por su desempeño.

El reconocido cantante británico publicó en sus redes sociales que visitó al plantel del Watford FC para felicitarlos por su llegada a la Premier League, por lo que también llevó galardones para los más destacados del conjunto.

"Big day out for the F-J Family as we attended today’s game at @watfordfcofficial It was an honour to hand out Player of the Year Award to the great Ismaila Sarr. Runners up were Kiko Femenia and Francisco Sierralta. Congratulations to the entire team on your big return to the Premier League! 🚀🚀🚀🚀🚀 ", señaló el cantante.

"Gran día para la familia F-J mientras asistíamos al partido de hoy en @watfordfcofficial Fue un honor entregar el premio al Jugador del Año a la gran Ismaila Sarr. Los finalistas fueron Kiko Femenia y Francisco Sierralta. ¡Felicidades a todo el equipo por su gran regreso a la Premier League! 🚀🚀🚀🚀🚀".

Ismaila Sarr recibió el reconocimiento al más destacado del año, mientras que Sierralta y Kiko Femenia lo siguieron en el podio.