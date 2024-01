Colo Colo se encuentra haciendo pretemporada en Uruguay y disputará el mismo torneo de verano que el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. Es por esto que en medio de la preparación el entrenador fue interceptado por periodistas nacionales, quienes no dudaron en preguntarle acerca de el fallido fichaje de Brayan Cortés.

"Cuando me preguntaron yo di el OK. Es un muy buen arquero. Podría haber venido a Vélez, pero no se dio. Fue una decisión entre el club y el jugador", sentenció Gustavo Quinteros ante la pregunta de Cristián Alvarado, periodista de Radio Agricultura que se encuentra en el país charrúa.

Eso no fue todo, ya que además también tuvo tiempo de opinar sobre la llegada de Jorge Almirón como nuevo DT de los albos. "Le deseo lo mejor, es un técnico de mucha experiencia y no tengo duda que hará un gran trabajo. Espero que le vaya bien a Colo Colo porque le tengo un cariño enorme al club", dijo el santafesino.

Recordar que Brayan Cortés llegó en 2018 a Colo Colo y poco a poco fue mostrando un grandísimo nivel hasta el día de hoy. Todo esto le permitió llegar a La Roja, donde actualmente es titular indiscutido en la Selección. Es por esto que hace ya dos mercados ha intentado expandir su carrera en el extranjero, pero no ha logrado concretar un traspaso.

De esta manera, Brayan Cortés se mantendrá en el arco del Cacique por al menos seis meses más, pues siempre está la posibilidad de que se marche a mitad de temporada a algún equipo del exterior. De momento el iquiqueño se mantendrá en el Estadio Monumental después de estar muy cerca de ir al Vélez de Quinteros.