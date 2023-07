¡Sin filtro! Piden que Fabián Castillo se vaya de Colo Colo

Coke Hevia no tuvo clemencia con el juego que mostró el colombiano Fabián Castillo ante América MG por Copa Sudamericana.

Hevia analizó la llave entre chilenos y brasileros que quedó abierta: "era para un triunfo más cómodo. Colo Colo no hizo un gran partido en cuanto al volumen de juego, con un mal primer tiempo y aun así se encontró con un gol iniciando el segundo. De ahí comienza a jugar mejor, hace el 2-0 y hay que cerrar el partido, saber leerlo”, le reveló a RedGol.

El periodista repasó al DT de Colo Colo: “Quinteros se equivocó con los cambios y el problema es que no tiene volumen de juego. Tampoco se generó muchas opciones claras de gol”.

“Los cambios que hace Quinteros son casi de memoria. Hay jugadores que no salen y eso cuesta entenderlo. El caso de Castillo es de una mala lectura, porque a pesar del mal primer tiempo de Thompson, le pone ganas. Me imagino que después de este partido, por la actitud de Fabián Castillo, no debe jugar más en Colo Colo”, agregó tajantemente Hevia.

Fabián Castillo entró en el segundo tiempo del partido.

Coke declaró que “cualquiera de los que está fuera, no sé, Matías Moya o Alexander Oroz, le pueden poner ganas. Insisto, pueden estar más o menos imprecisos, pero lo de Castillo fue impresentable. Cero actitud y ganas del colombiano”.

El conductor de Radio Pauta no tiene dudas: "acá hay culpas compartidas. En el medio nacional nadie marca una diferencia y Colo Colo gastó dos cupos de extranjeros en dos jugadores que no hacen nada como Castillo y Lezcano. Con esos dos cupos tal vez podría moverse más en este mercado”.

“Y podríamos decir tres por Bouzat, que es un puntero que no desborda y que termina de jugar de lateral. Tres cupos perdidos tiene Colo Colo”, agregó.