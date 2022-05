En entrevista con el canal de YouTube, AntunezSilva, Marcelo Díaz habló de todo y entre eso comentó la impresión que le dejó Reinaldo Rueda en su cuestionado paso por la selección chilena. Cabe reordar que el colombiano no lo convocó para ningún partido de la roja de todos.

“Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al mundial. Se fue a robar toda la plata el viejo a Chile (risas) porque en su momento yo sabía que tenía nivel para estar en la selección porque en Argentina me iba bastante bien, pero si tú te fijas en el mismo Racing está el Chueco Mena, que jugaba conmigo. Al Chueco Mena también, que tenía un excelente pasar, tampoco lo convocaba”.

Además, cree que uno de los motivos que impidió la clasificación a Qatar 2022 fue el intento de renovación del plantel de La Roja, algo que para él no era lo adecuado:

“En su momento el Mago Valdivia estando en Colo Colo la rompía en Copa Libertadores y el torneo nacional y el viejo tampoco lo pescaba. Entonces para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile se haya quedado afuera porque quiso implementar un cambio que no era necesario. Ya te demostraron los muchachos que bencina tenían para rato, pero no, él optó por intentar hacer un cambio generacional forzado y que no dio abasto”.