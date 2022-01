¡Sin filtro! Johnny Herrera ataca con todo a Everton de Viña del Mar

¡Sin filtro! Johnny Herrera, ex arquero de los azules se refirió a su paso como arquero del equipo viñamarino.

"Me parece bien. Creo que el Tuto de Paul tiene un gran equipo, una gran ciudad. De hecho, me quedé a vivir ahí. (Pero qué) Lata que el Tuto tiene aspiraciones de selección", reflexionó

"Y de ser seleccionado a irse a Everton", lamentó. "Un equipo que es demasiado ambiguo y que no sabes a lo que apuesta, que todos los años son una historia distinta y normalmente convive con el descenso. No sabes realmente a qué apuesta", aseveró.

¡Sin filtro! Johnny Herrera, ex arquero de los azules se refirió a su paso como arquero del equipo viñamarino.

Luego Herrera abundó en el argumento: "Siempre llegan muchos jugadores, se van muchos jugadores, el club es bien al lote por lo demás. No es una institución seria. Pero así y todo si le toca (a De Paul), que le vaya bien, porque si te va bien, el hincha evertoniano te quiere mucho".

Para el golero en retiro, el fanático ruletero "es muy objetivo para opinar, muy futbolero y bastante apasionado, aunque no se note tanto. Entre la gente de la región (de Valparaíso) todos dicen que es el de Wanderers, pero el hincha es muy apasionado y te reconoce mucho".

"Entonces, es una ciudad muy linda, que le va a hacer muy bien (a De Paul) por su familia y que la rompa, que le vaya súper bien, a pesar de que el club en sí, la institución, los dirigentes, son bien pichanga. Eso es lo que me da lata en el caso del Tuto". fue el primer reclamo.

"Se ve todo muy lindo, pero (los mexicanos) prometieron más que... jajajá. Pero con esto me encontré: no teníamos gimnasio. Si quieres competir de igual a igual con Colo Colo o la Católica, pero no tienes...", reveló el ex capitán azul.

"Yo grababa cosas con el celular a mis compañeros y ellos también... cuando querías hacer pesas, tenías colgar una kettlebell con elástico para sumar 30 kilos. Ni en segunda división vemos eso", aseguró Herrera.

"Cosas tan básicas, que te llega a dar pena. No nos prestaban la cancha para entrenar porque se la pasaban primero al equipo de Reñaca Alto, que iba a jugar la semifinal del campeonato de los barrios. Y nosotros no podíamos entrenar en la semana".

Para cerrar, dijo que: "pasamos por muchas cosas que de afuera las tapas con el Grupo Pachuca. La ciudad y el estadio, muy lindos. Pero hay una cantidad de cosas malas al interior", manifestó.

¡Con convicción y motivación desde el primer minuto! 😎🔥 El arquero Fernando de Paul se transformó en el cuarto refuerzo Oro y Cielo para la temporada 2022 y ya nos entregó sus primeras palabras en su arribo al Club 😁🏆



¡Dale con todo, Tuto! 🧤#VamosEverton💙💛⚽ pic.twitter.com/9gd42pdXAh — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) January 14, 2022

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.