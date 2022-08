¡Sin clemencia! Cristián Caamaño barre el piso con Diego López

El elenco universitario no levanta cabeza, el Bulla marcha en el decimotercer lugar de la tabla de colocaciones.

Cristián Caamaño comparó la campaña de Diego López con el breve paso de Sebastián Miranda como interino en la banca de Universidad de Chile.

"Cuando algunos veían mejorías en el equipo, decían que con López la U juegua mejor que con Escobar. Pero es que el piso no tiene que ser Escobar, tiene que ser Miranda. Con peores jugadores, porque no tenía ni a Domínguez y Ojeda, hizo mejor campaña. El equipo no jugaba extremadamente mejor, pero sí jugaba mejor", dijo Caamaño.

"Las dos derrotas con Everton y Cobresal fueron peleando hasta al final. Le ganó a Huachipato y La Serena, esas victorias hoy parecen ser una salvación. Pero no era tan difícil, no había que ir a buscar a Italia para conseguir la revolución", continuó.

Luego, el periodista apuntó sus dardos a quienes toman las decisiones en Universidad de Chile. "Cuando te preguntas: ¿Quién toma las decisiones en la U? Un presidente desaparecido en acción, absolutamente. Michael Clark ha hecho dos declaraciones fantásticas este año: que están buscando estadio y que este equipo dará más alegrías que tristeza. Que vaya a hacer una encuesta al hincha de la U", cerró.