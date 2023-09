Sin Ben: Arturo Vidal arma su once ideal solo con promesas de La Roja

Arturo Vidal cada vez se consagra más como streamer en Twitch mientras se recupera de la dura lesión que sufrió en su rodilla, la que incluso le costó una cirugía. En este contexto, el "King" se puso el buzo de entrenador y armó su once ideal para La Roja pero solo con promesas.

Y es que el volante ha recalcado en muchas oportunidades que quiere ser DT, de hecho, se encuentra realizando el curso. "Muy bien, me quedan los últimos seis meses para sacar el curso de entrenador. Falta sí, pero es muy difícil", mencionó.

Quizás te pueda interesar: Sonríe Quinteros: Colo Colo asegura a su "comodín" por todo 2024

En cuanto a la conformación del once, confió en Brayan Cortés para proteger la portería. El arquero de los albos ha sabido responder de buena manera cada vez que le ha tocada jugar y por eso el "King" lo escogió.

Respecto a la defensa, Vidal aseguró que los jugadores actualmente maduran muy tarde, lo cual es un problema. "Los centrales me gusta Kuscevic por derecha. Ya Maripán para afuera nomas. Sierralta me gusta, pero ahora va al mediocampo. Estoy esperando que madure y todavía no lo hace, no lo pondría", dijo.

En el mediocampo, una carta fija es Vicente Pizarro, a quien no tuvo dudas para posicionar como volante de contención, acompañado de dos que ya son constantes en La Roja. "Está Méndez y Marcelino Núñez que no pueden estar fuera", aseguró.

Para la delantera también tuvo sus dudas, pues dejó fuera a Ben Brereton y además tuvo sus dudas con Alexander Aravena, sobre quien a pesar de no colocarlo aseguró que debe jugar si o si. Sin embargo, se cargó a favor de Darío Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.

Es así como el once estelar de Arturo Vidal quedó con Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.