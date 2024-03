¡Siguen los roces! Israel Poblete le responde a Vidal tras el Superclásico

El domingo la historia de nuestro fútbol cambió luego de una nueva versión del Superclásico. Esto ya que después de 23 años, Universidad de Chile logró vencer a Colo Colo en el estadio monumental, gracias a una solitaria anotación de Israel Poblete, causando así la algarabía en todo el pueblo del romántico viajero y sembrando una enorme preocupación en toda la parcialidad del cacique.

Tras el encuentro y como era de esperarse, se dieron muchas polémicas con las declaraciones luego del histórico triunfo de Universidad de Chile. Una de estas fueron las realizadas por Arturo Vidal, quien a través de sus redes sociales sacó a relucir sus trofeos a todos sus detractores y también le quitó mérito a la victoria del cuadro azul.

Luego de esto, fue el mismo héroe de la jornada de este domingo, Israel Poblete, quien no sólo anotó el gol que cambió la historia para Universidad de Chile en el Superclásico, sino que también fue uno de los encargados de responderle a Arturo Vidal por sus actitudes luego de haber perdido este importante partido.

Según información entregada por RedGol, el jugador azul señaló que, "es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto lo que piensa, pero no lo comparto. No fuimos a jugar como equipo chico, salimos a presionar alto, les tuvimos la pelota, los atacamos harto y los complicamos. No voy a entrar en polémicas por sus dichos, nosotros nos enfocamos en seguir creciendo como equipo y como club".

Es más, ante la insistencia de la prensa de causar aún más polémica con el asunto, el goleador del Superclásico agregó que, "lo que diga Arturo Vidal, es personal. Sabemos lo importante jugador que es, pero yo no le voy a responder. Lo respeto como jugador y ahora yo me enfoco en lo que será el próximo partido ante O’Higgins".