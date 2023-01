Siguen cayendo las críticas al bajo rendimiento de Artuo Vidal

Vidal no lo pasa bien en el Flamengo, el King ha recibido varias opiniones negativas de ex figuras del fútbol brasileño y ahora se sumó un nuevo nombre a la lista críticos. Se trata del ex volante Carlos Alberto, campeón de la Champions Leagu

A través del podcast "Mundo GV", Alberto partió diciendo que Arturo Vidal "juega en un club de mierda, pero el as, en mi opinión, es muy alto". Luego de eso fue más allá y soltó un potente dardo contra el volante chileno.

"Le doy una pelota, le mando que haga 100 malabares. Decir que Vidal es un gran jugador…, estás bromeando. '¿Con quién lo comparas?' Vampeta era mucho mejor que Vidal. (Freddy) Rincón era mejor que Vidal", agregó el ex seleccionado brasileño.