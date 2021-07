Sigue el mal momento del delantero formado en Universidad Católica en el América de México.

A pesar de haber vuelto a pisar las canchas luego de casi una año y medio de para en lo futbolístico, Nicolás Castillo recibió una mala noticia desde su club, el América de México. El entrenador Santiago Solari, lo dejó fuera del equipo esta temporada.

Así quedó explícito cuando el DT argentino no incluyó al delantero nacional dentro de la lista de 10 jugadores extranjeros que utilizará en el Torneo de Apertura de la Liga MX.

Sigue el mal momento del delantero formado en Universidad Católica en el Ámérica de México.

El ariete chileno quedó fuera del equipo junto al ecuatoriano Renato Ibarra, con quien competía para usar la plaza de Nicolas Benedetti, quien finalmente sí fue incluido para jugar el campeonato.

Ahora Castillo deberá buscar la manera de salir la 'Águilas', mientras su nombre suena en el fútbol estadounidense.

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.

¡Actualidad Club América!🦅



-Nicolás Castillo y Renato Ibarra no fueron registrados con Las Águilas. Esto puede cambiar si hay salidas en el equipo.❌@AgenciaJRF #ClubAmerica #LigaBBVAMX pic.twitter.com/L9Nq0Ui5Em — Giancarlo García (@GGian710) July 22, 2021