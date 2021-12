Sigue el calvario de Nicolás Castillo en el fútbol mexicano

Sigue el calvario del delantero nacional en el América de México, ya que el club confirmó este miércoles por la noche que Nicolás Castillo deja de ser jugador del club.

La información fue comunicada por la propia institución Azteca a través de un comunicado, en el que también oficializan el término del préstamo del delantero en el Juventude de Brasil.

Según lo señalado por las Águilas, la recisión de contrato fue de mutuo acuerdo entre ambas partes, decisión que se tomó tras los escasos minutos que tuvo el atacante en el último año.

Además, el América entregó un mensaje de apoyo a Castillo y señaló que “queremos agradecerte por tu entrega y profesionalismo durante esta etapa de tu carrera. Te deseamos el mejor de los éxitos en tus próximos proyectos deportivos”.

“Tu fortaleza ante la adversidad será inspiración para generaciones actuales y futuras de deportistas”, sentenciaron.

El formado en Universidad Católica llegó al club más grande de México a principios del 2019. Desde entonces, jugó un total de 27 partidos en los que marcó 9 goles.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.