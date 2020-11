“Siempre puse a la UC por delante”: La emocionante confesión de Diego Buonanotte

El volante cruzado, Diego Buonanotte, se refirió a los complejos meses que ha vivido en San Carlos de Apoquindo y sobre su nueva oportunidad en el equipo.

Fue en 2016 cuando Diego Buonanotte aterrizó en nuestro país para reforzar a la Universidad Católica. No pasó mucho tiempo, y con su gran talento se volvió un pilar fundamental en el equipo que consiguió el primer bicampeonato cruzado de la mano de Mario Salas. Ese hito marcó lo que serían largos años de predominancia de los universitarios en nuestro fútbol.

Con un gran nivel de juego, y con una increíble asociación con Nicolás Castillo, el argentino se ganó el cariño de la fanaticada cruzada. Sin embargo, con el arribo de Gustavo Quinteros perdió su puesto de titular, y lo mismo sucedió con el actual entrenador de la Franja, Ariel Holan.

Tanto fue el olvido, que el Enano pasó de ser titular indisctuido a incluso no ser citado, a pesar de las distintas ausencias. Es más, muchas veces el volante, cuando si era citado, ingresaba al final de los partidos para aguantar los resultados o ayudar físicamente al equipo al final de los encuentros.

Sin embargo, el pasado jueves fue protagonista en la agónica clasificación del equipo a octavos de la Copa Sudamericana. El conjunto precordillerano enfrentó a Sol de América en San Carlos de Apoquindo, y el Enano puso el empate 1-1 con un increíble golazo de tiro libre, cuando la UC jugaba con uno menos. Dicha presentación le significó ser titular ayer ante Palestino, y no defraudó, ya que fue la gran figura del encuentro.

“Contento porque ganamos, porque seguimos arriba y esa es la idea. Después todos los premios bienvenidos sean, pero lo importante es el equipo, ganar y todo lo que siempre decimos, pero que es real”, confesó el argentino en conversación con CDF tras el duelo.

De la misma manera, expresó que “uno tiene que estar preparado. Todo este tiempo que me tocó estar afuera, no ingresar, es parte de este trabajo, de este deporte. Siempre puse por delante la institución y es real, apoyé a mis compañeros y me entrené para cuando me tocara. A veces toca, sale un gol como el otro día que ayuda a la confianza y ahora que me toca del arranque trato de aprovechar”.

Para finalizar, se refirió a la salida de Pinares, y reconoció que “César era súper importante, todos conocemos lo que es como jugador. En el esquema del técnico era súper clave. Son decisiones tanto de él como del club y uno se debe adaptar, tenemos un equipo para suplantarlo. Le deseamos lo mejor y que haga lo que hizo en Católica en Gremio”.