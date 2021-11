Sicóloga de la U trabaja para evitar descenso: "Rematar al arco es amor"

Sicóloga de Universidad de Chile se encarga del plantel del primero equipo, María Paz Ocampo es una destacada profesional del área en el deporte y ha estado muy conectada con los jugadores de la "U" en su lucha por no bajar a la B.

"La mente debe entrenarse también y desarrollar una serie de habilidades como la atención, la concentración, la tolerancia, la frustración y el estrés. Toda la gestión emocional, la activación, la toma de decisiones, las atribuciones causales, la motivación y la autoconfianza", indicó.

"El patriarcado de la sociedad y la cultura machista del fútbol los ha dejado restringidos de vivenciar la verdadera masculinidad", explicó.

Entrega algunos ejemplos, como "el macho man invencible que no integra derrotas para dar vuelta la pagina rápidamente a modo de evasión", "el que no conecta con lo que le pasa y simplemente tiene que actuar como 'el más canchero' en señal de hombría" y que "se ha distorsionado la definición y se han creído la idea que es más hombre el que no siente y se le olvidan todos los problemas cuando entra a la cancha”.

Por lo mismo, su mirada es a cambiar los estereotipos en el fútbol moderno. "Cada pase habla de la conexión entre humanos, cada control involucra un estado emocional, conducir es en sintonía con todo lo que es cada uno y rematar... si rematar al arco no es amor, realmente no sé qué es".

Según informó La Tercera, María Paz ha acompañado al equipo constantemente en este período. Y no solamente en los entrenamientos, sino que también en los partidos, ejmeplo de aquello fue cuando la "U" enfrentó a O'Higgins, en donde se le pudo ver en la puerta del camarín.

