Shakira rompe el silencio tras bullado quiebre con Piqué

En una extensa entrevista a la Revista Elle, la cantante colombiana aseguró que "es probablemente la etapa más oscura de mi vida.

"Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación norma", comenzó diciendo.

"Ha sido increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta", reconoció Shakira.

Respecto al trato de la prensa, Shakira fue tajante: "Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor", reveló.