La cantante colombiana Shakira informó este jueves que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar, según confirmaron a la Agencia EFE fuentes de su entorno.

"Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial", han indicado las mismas fuentes.

De esta forma, la cantante de "ojos así" se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este torneo mundial debido a su rechazo a la situación social y política en Qatar.

Shakira has reportedly stepped down from performing at the Qatar World Cup. pic.twitter.com/XouLlKVl46