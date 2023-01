Shakira barre el piso con Piqué en su nueva canción

La cantante colombiana también apuntó contra la nueva conquista de su expareja, Clara Chía: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú".

"Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción, tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", esboza el primer estribillo de la artista.

Además, la colombiana expresa en la canción: "Sorry baby hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novatos"

En cuanto a la nueva polola de Piqué, Clara Chía, la cantante colombiana apuntó directamente: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú".

Al final vino el "tiro de gracia" en la "tiradera": "tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" y "mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también".

I wish y’all understood Spanish because Shakira just ended Piqué with this song and everyone deserves to understand such brilliant lyrics pic.twitter.com/58GrY1j0XK