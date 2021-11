Sergio Vargas sufre con Universidad de Chile: “No tenemos identidad”

El histórico arquero azul, Sergio Vargas, no tuvo filtro para hacer un análisis del duro presente que atraviesa Universidad de Chile en el torneo local.

En Universidad de Chile una vez más están llegando al final del Campeonato Nacional peligrando con la opción de descender. Pero eso no es todo, ya que los problemas internos en el club son la guinda de la torta para coronar una nueva demostración de la mala gestión que hay. A lo que se refirió Sergio Vargas.

Y es que el “Superman” también lo ve así. Referente de la U y hasta hace poco tiempo director deportivo de Azul Azul, no tuvo pelos en la lengua para analizar la situación que vive el club de sus amores, donde reconoció que la institución que conoció no es esta.

“Esa U ya no es más. La U hoy no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia. Me tocó volver y trabajar, pero es otro club. Su alma que estaba antes ya no está, al margen que más adelante podrá ganar títulos. Ya no es esa U, es otra organización desde sus entrañas”, reveló en conversación con Mi Sur Deportes.

Te puede interesar: Sergio Vargas hace pebre a Johnny Herrera antes del Superclásico

Y su análisis es aún más crudo, ya que en su condición de jugador histórico de la institución, afirmó que ve al plantel perdido. “Al plantel lo noto desorientado, lo noto solo. Hay un montón de decisiones que se fueron extendiendo y al final terminan afectando”.

"Los jugadores están muy solos, no saben a qué atenerse. Lo han dicho varios exjugadores que han estado adentro, la U ya no tiene el espíritu, no tiene esa alma, no es la U que conocíamos antes", complementó el ex director deportivo azul.

"Llega un presidente nuevo y cuando eres presidente de una institución como la U vas y te presentas con la gente, y ahí manifiestas tus intenciones, tu alegría, lo que significa ser presidente de la U, expones tus proyectos, pero nadie dijo nada”, siguió.

“Si me preguntan si me hubiese gustado seguir trabajando en la U, la respuesta es sí. ¿Me dolió? No, no me dolió, porque no era el lugar del cual salí llorando en 2002. Ese lugar no tiene que ver con lo material, tiene que ver con el corazón, con lo que tú das. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa con la U", concluyó.