Sergio Vargas sobre Dudamel: "No es el momento de hacer evaluaciones"

El director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, se refirió a una eventual evaluación del trabajo de Rafael Dudamel para mantenerlo o sacarlo de la U.

El ex arquero de Universidad de Chile, Sergio Vargas, aclaró las dudas con respecto a la idea que tendría Azul Azul de evaluar la continuidad de Dudamel. Vargas, que es el director deportivo de la concesionaria que administra a los azules, destacó que aún quedan tres partidos para que termine el Campeonato Nacional y que solo ha podido dirigir 12 duelos.

"No. Van 12 partidos, es un campeonato en desarrollo. Hay una situación del equipo en la que estaba, y en ese sentido no es el momento de hacer evaluaciones para nada, de ninguna manera ni forma", indicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Consultado sobre la cantinuidad del DT venezolano para el próximo campeonato, el ex arquero azul fue claro. "Uno nunca puede asegurar nada de nada, en muchas situaciones... tiene que ver con la evaluación y en qué momentos se hacen las evaluaciones", señaló.

"A mí me ha tocado estar en equipos donde han comenzado mal y terminan bien, o viceversa; entonces, uno no se puede detener en el medio del camino a analizar las cosas, hay que dejar que se desarrollen y después con tranquilidad ver cuál ha sido el resultado (...) hay que tener tranquilidad y analizar bien las situaciones cuando sea el momento", complementó.

De igual manera, también le consultaron sobre si su palabra con la de Rodrigo Goldberg como directores deportivos pesa al momento de tomar decisiones. "En cualquier situación la última palabra es del directorio, pero lo que llega es la propuesta nuestra y del comité deportivo. Entonces, el 90 por ciento de las cosas vienen de la dirección deportiva y nos hacemos responsables de lo positivo y negativo", argumentó.

"El gran objetivo que tenemos con Rodrigo y el directorio es tener un proyecto de club, con un camino, un lineamiento que se va a recorrer y no debe variarse pese a los resultados. Sabemos que no es lo ideal cambiar técnico cada poco tiempo, pero muchísimas veces, cuando los resultados no se dan y en especial en equipos grandes, o el funcionamiento del equipo no es bueno ni tiene conforme a ningún hincha... ¿a qué te aferras para mantener a un DT, si no se dan algunas condiciones para sostenerlo?", detalló.

"Independiente de cambiar a la persona en ese momento, debe ser inamovible el proyecto club, que es tener una identidad de juego o un modelo; quizás se cambia a la persona y sigue la misma línea, pero cuando cambias una persona, cambia la filosofía y es peligroso. Es difíicil sostener a un entrenador si no tienes a qué aferrarte", concluyó.