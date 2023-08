Sergio Vargas nuevamente le manda feroz indirecta a Johnny Herrera

Sergio Vargas no tiene dudas de su importancia en la historia de Universidad de Chile, en conversación con Sabor a Gol de TNT Sports, Superman manifestó que “de los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”.

También destacó a otros goleros que lo inspiraron en su carrera: “Manuel Astorga en los 60, Hugo Carvallo en los 70”, manifestó el ex Independiente de Avellaneda.

Sobre sus formadores bajo el arco, contó que “mi preparador de arqueros fue Miguel Ángel Santoro, quien formó a un montón de arqueros, entre ellos al campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martinez”.

Agregó que “yo tuve la suerte porque él era el técnico del equipo de la Quinta División, no existía preparador de arqueros como tal. Fui su regalón, me daba zapatos de fútbol. En esos años yo no tenía ni guantes de arquero y me conseguía con el utilero los guantes rotos para cocer los míos”.

Rivarola también entró al debate

Gokú sacó la voz en medio de la polémica: "a mí me tocó jugar con dos de los más grandes de la U, que sin duda son Johnny Herrera y Sergio Vargas. Me parece que por carácter, personalidad y liderazgo, Sergio está un escalón más arriba”.

"Sergio Vargas marcó un momento en la U. Y lo hablamos ahora en torno a los jóvenes, lo difícil que es ponerse la camiseta de la U. Pero en los años en que llegó Sergio y lo hizo, era mucho más difícil”, agregó Rivarola.

Para cerrar, el ex delantero azul dijo que “él llegó de afuera y fue prácticamente el principal encargado de dar vuelta la historia de Universidad de Chile, que era muy difícil. Hoy no existen ese tipo de jugadores y creo que esa es la diferencia que marcó Sergio en la historia de la U”.