Sergio Vargas lanzó dura acusación en contra de Azul Azul

El ídolo y ex director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, sigue contando detalles de la interna Universidad de Chile, donde, en esta oportunidad, cargó los dardos sobre un personaje dentro de la concesionaria.

"Hay un personaje en Universidad de Chile que no actúa de buena manera. Por ejemplo, sacaron a (Mariano) Puyol, (Patricio) Mardones y (Marcelo) Jara cuando no se habían jugado las divisiones inferiores, cómo evaluaron. Me apena que personas sin escrúpulos están tomando decisiones en la 'U'", comentó Vargas en una entrevista con DirecTv Chile.

"Ramón 'Cachila' Arias estaba firmado en la Universidad de Chile y desde dentro del club lo boicotearon, filtrando sus exámenes médicos. Esa es una acción que habla de la ética y moral, hay un funcionario de Azul Azul que no actúa de buena manera", finaliza.

