Sergio Vargas acusó que intentaron frustrar arribo de Ramón Arias a la U

El ex director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, reconoció que existieron quienes intentaron boicotear la llegada del uruguayo a la U.

Sergio Vargas, ex director deportivo de Azul Azul, lanzó unas duras acusaciones con respecto a sus labores en Universidad de Chile. Esto porque detalló que hubo un intento de boicotear la llegada de Ramón Arias, ya que se rumoreó que venía lesionado y filtraron sus exámenes cuando estaba cerca de cerrar el trato.

"Ramón Arias es un jugador de 29 años, tiene para jugar tranquilamente tres años más. Me extraña que no se hayan acercado a renovar con ellos dos", comentó haciendo alusión también a Joaquín Larrivey, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"En el caso de Arias, la operación fue un poco más complicada. Si recuerdan internamente había situaciones que querían que la operación fracasara. Dijeron que estaba lesionado y algo muy importante, no es casualidad que se filtraran los exámenes. Pero Ramón mostró que no era así, ha jugado todos los partidos y todos los minutos", explicó.

Te puede interesar: La polémica lucha de Sergio Vargas por el arco de Universidad de Chile

Según lo revelado desde el citado programa, existió un grupo de directores de la concesionaria que querían a Branco Ampuero. Situación que los motivó a intentar que se cayera el fichaje de Arias.

"Lo de Ramón empezó porque dijeron que estaba mal, los exámenes salieron mal. Así que rápido me puse en contacto con la gente de San Lorenzo, con Hugo Tocalli que era gerente deportivo y me dijo que nunca tuvo ninguna lesión, siempre entrenó. Me comuniqué con el doctor que ratificó lo dicho por Tocalli, también hablé muy bien con Ramón", reveló.

"No venía siendo titular en San Lorenzo, pero veíamos que siempre iba al banco, no tenía ningún problema. Tenía un tema en la rodilla que se había operado, que estaba bien, y no había faltado a ningún entrenamiento. Pero lo que llamó la atención no era que se cuestionara, era que se filtraran los exámenes, esas cosas fueron así, no es una casualidad", concluyó “Superman”.