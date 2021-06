Sergio Batista, campeón del Mundo: "Argentina no tiene un jugador como Arturo Vidal"

El Campeón del Mundo con Argentina en 1986, analizó el próximo duelo entre Chile y Argentina, en el debut de La Roja en la Copa América este lunes.

Frente al debut en la Copa América el lunes 14, Batista reconoció que la baja de Arturo Vidal afecta mucho: "Sí que las tiene. Y lo demostró. Tiene esa generación. Para mí le falta el mejor jugador, que es extraordinario, y que es Arturo Vidal. Es un futbolista que cualquier técnico quiere tener dentro del campo de juego. Creo que Argentina no tiene un jugador como Arturo, que lo está demostrando en las grandes ligas".

Al cerrar, Batista reconoció que tuvo acercamientos con Colo Colo y que le encantaría dirigir a la "U": "Estuvimos conversando y después por la pandemia se cerró, y la parte económica se bajó. Pero tuvimos la posibilidad de Colo Colo".

Sobre los azules, confesó que: "Es un club atractivo, es uno de los grandes de Sudamérica. Junto con la Católica y Colo Colo son los más grandes de ahí y los más conocidos que tenemos los argentinos. Es un club importante, que tiene objetivos de los que me gustan a mí, de pelear siempre arriba. Tengo conocidos que me dicen que es un club muy lindo y bueno. Ojalá, yo encantado. Ojalá se pueda dar en algún momento. Yo encantado de dirigirlo. Vi a la U de Sampaoli. Muy buena, me encantó. A mí me gustan los clubes que tienen esos objetivos de ir a buscar y ser protagonista, de ir a ganar en cualquier lado. A mí me gustan esa clase de equipos. La U tiene esa obligación, porque es un equipo grande, de ser protagonista".