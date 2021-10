Sergio Agüero detalló su profundo dolor por la muerte de Diego Maradona

El delantero del Barcelona, Sergio Agüero, sacó la voz tras casi un año desde la partida del ídolo argentino, Diego Maradona, que también fue su suegro.

Gran dolor causó a los futboleros de todo el mundo el sensible fallecimiento de Diego Maradona hace ya casi un año. Pese a eso, para el delantero Sergio Agüero todo fue aún más difícil, ya que además de su influencia como jugador también fue su suegro y abuelo de su hijo Benjamín.

Fue el 25 de noviembre de 2020 cuando el astro argentino falleció a los 60 años producto de problemas de salud que han causado más de una polémica. Y fue recientemente, a casi un año de la partida del “10”, que el “Kun” sacó la voz en una sincera entrevista con El País.

Por eso, el delantero del FC Barcelona se sinceró con el citado medio y reconoció que la noticia lo dejó "mal, muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces".

"Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín (Gianinna Maradona). Me acuerdo hasta lo que le pregunté. “¿Es verdad o no?”, le escribí. Me contestó que sí", complementó el histórico del Manchester City.

"Pensaba en mi hijo. En que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio", complementó.

"Diego (Maradona) y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer", reconoció.

Sobre lo mismo, Agüero confesó que “al día siguiente (Benjamín) me escribió: ‘Papá, quiero ir a verlo’”. "La idea no me gustaba. Tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo. Pero como él quería, lo dejé ir. Fue al velatorio en la Casa Rosada con su madre", continuó.

"(Benjamín) Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo", concluyó.