Seremi avisó mano dura con jugadores de La Roja que no cumplan reglas

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana reconoció que "los jugadores que incumplan las reglas serán expulsados de la convocatoria" de La Roja.

Este jueves la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, habló sobre los protocolos que tendrá que seguir La Roja. Esto porque la Selección Chilena regresará a nuestro país tras jugar con Paraguay por Copa América.

Sobre eso, Labra advirtió que se viene mano dura. Esto porque indicó que quienes no respeten dichas reglas serán trasladados a un hotel sanitario y tendrán que ser expulsados de la convocatoria.

"Cuando ingresen deben cumplir con todos los requisitos que cumplen todos los que ingresan al país. A su llegada, que será el viernes 25, se les realizará un PCR, y a la espera de ese resultado ellos estarán en un hotel en modo burbuja. En ese tiempo ellos no pueden recibir ningún tipo de visita, ni tampoco salir del hotel", comentó la Seremi.

"Durante el fin de semana se realizará PCR a los familiares y a las personas que estarán en los domicilios donde ellos posteriormente, el día lunes, luego de realizarse un segundo PCR con resultado negativo, irán a realizar su cuarentena", complementó.

Labra aprovechó la instancia para dejar en claro que los seleccionados no podrán moverse, con excepción para ir a los entrenamientos. "Ellos no podrán salir de su domicilio. No podrán recibir visitas y los familiares que estarán con ellos tampoco podrán salir. Ellos sólo podrán salir para los entrenamientos".

"Aquel jugador que incumpla estas medidas, será sancionado y además trasladado a un hotel sanitario. Por otro lado, la Federación de Fútbol anunció que cada jugador que incumpla será expulsado de la convocatoria", concluyó.

Así, La Roja se prepara para chocar con Paraguay en su último partido del Grupo A del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Tras eso regresará a Chile, a la espera de que se juegue la quinta fecha del certamen y que arranquen los cuartos de final. Donde el equipo de Martín Lasarte ya está clasificado.