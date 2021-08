¿Será a la U? Felipe Mora reveló para cuando planifica su regreso a Chile

A pesar de que vive un gran presente en el Portland Timbers de la MLS, Felipe Mora, se refirió a la posibilidad de volver al fútbol chileno.

Uno de los delanteros chilenos que vive un gran momento es Felipe Mora, quien juega en la liga de Estados Unidos. El delantero del Portland Timbers, de la Major League Soccer, marcó en el último duelo de su equipo ante el Sporting Kansas, el cual finalizó 1-1.

De esta manera, el ex goleador de Audax Italiano y Universidad de Chile registra buenos números en comparación con otros años. Esto porque ya registra 9 anotaciones en lo que va del 2021, más que los que celebró en su primera temporada en Norteamérica, donde anotó 7 tantos.

"Mi momento lo analizo de muy buena forma. He convertido goles en la MLS, sobre todo estos últimos partidos, luego de volver de la Copa América. He jugado que es lo que necesito y me están saliendo las cosas muy bien", señaló en entrevista con Radio Agricultura.

"Creo que la MLS ha crecido mucho estos últimos años. Si bien el año pasado cuando llegué pasó todo lo de la pandemia y fue un año muy difícil para todo el mundo, este año se han acomodado un poco más las cosas. Es una liga que se preocupa de muchas cosas más allá del fútbol. Estoy cómodo, espero seguir haciendo las cosas bien para que se abran otras puertas", añadió.

Mora es recordado con mucho cariño por los hinchas del “Romántico Viajero”. El delantero marcó 20 goles en 30 partidos en su estadía entre 2016 y 2017, siendo una pieza clave para ser campeones al final del torneo. Y reveló sus planes sobre un posible regreso.

“Trato de vivir el presente. Obvio que uno siempre quiere progresar, pero primero tengo que hacer bien las cosas acá para que se abran otras puertas. ¿Volver a Chile? No sabría decir cuándo”, complementó.

“Hay que seguir con la mentalidad puesta acá, quedan muchos partidos para que termine la temporada. Estamos peleando la clasificación a playoffs y esperamos cerrar la temporada de la mejor manera posible. Por ahora tengo la mente en Timbers y lograr cosas importantes con el club”, concluyó.